Till alla körsångare: Sjung in julen i P4 Sörmland!

Skickar du in ljudfilen via vårt formulär här på sidan är maxstorleken 6 MB per ljudfil.

Du kan också mejla din ljudfil till publik.sormland@sverigesradio.se

Max storlek för att mejla ljudfilen är 30 MB.

Tips för att få en bra inspelning:

Placera er med coronaavstånd i en rymlig lokal eller utomhus. Vi är inte ute efter perfekta studioinspelningar utan det viktiga är att få höra er sjunga! Placera om möjligt mikrofonen/mobilen högt men se till så att mikrofonen inte är riktad upp i taket

En bra placering för mikrofonen är strax bakom dirigenten och en bit ovan hens huvud

Försök ha ett stativ till mikrofon/mobil så den hålls stilla

Gör en testinspelning och lyssna med hörlurar - är mikrofonen för långt bort finns risk att "rumsljud" stör körsången

Hitta ett bra avstånd där hela kören hörs - hellre lite för nära än för långt bort. Att enskilda röster hörs något mer är bättre än att det blir för anonymt på avstånd

Lägg inte mikrofonen/mobilen mitt på ett bord - då kan ljudet studsa mot bordet och störa inspelningen

Om du använder telefon så tänk på att mikrofonen är på telefonens nederkant

Vi ser fram emot att höra Sörmlands körer sjunga in julen i Sveriges Radio P4 Sörmland!