Vägrar prata i förhör – oskyldiga sitter hellre häktade

Det är till och med vanligt att misstänkta, som sen visar sig vara oskyldiga, hellre sitter häktade månadsvis än att de svarar på polisens frågor.

– Man tar hellre problem, eller i alla fall en längre häktning, än att säga som det är, säger Mats Lindström, polisinspektör vid polisen i Järvaområdet i Stockholm.



Advokater som Ekot talat med bekräftar de här uppgifterna. Personer som misstänks för brott kan föredra att sitta häktade, tills polisens utredning friat dem från alla misstankar, hellre än att säga något överhuvudtaget.



Enligt Tobias Yström, utredare i Järvaområdet i Stockholm, är det ingen som vill prata med polisen i hans område, inte heller de som drabbats av brott.



– Det är ingen som pratar med polisen ute hos oss. Vi har inga vittnen. Vi har nästan inga målsägande, för de är rädda för att medverka. De vågar inte säga vad de drabbats av till polisen, för då har de ju pratat med polisen, och det får man inte göra ute i förorten.



Det finns exempel där misshandel finns på film, och de misstänkta har identifierats av polisen. Ändå vill den som råkat ut för misshandeln inte prata med polisen.



Av förundersökningar som Ekot tagit del av, som rör bland annat mord, grovt narkotikabrott, vapenbrott och misshandel, är "inga kommentarer", "ingen aning" och "vet inte" vanliga svar på polisens frågor.



Polisen har fått anpassa sig till en ny verklighet, utan berättelser från vittnen och från dem som drabbats av brott, och utan pusselbitar från de misstänkta.



Den här tystnaden leder till att polisen numera nästan enbart måste lita till teknisk bevisning säger Tobias Yström:



– Vi måste ta in så mycket mer. Vi måste ta in samtalslistor, vi måste ta in övervakningsfilmer. Så mycket teknisk bevisning som möjligt.



Utredningar tar längre tid, eftersom teknisk bevisning ofta tar lång tid att analysera. Under den långa utredningstiden kan misstänkta begå nya brott, säger Tobias Yström.



Att någon överhuvudtaget pratar med polisen eller till och med erkänner, blir allt mer ovanligt.



– Chocken är ju total när någon erkänner ett brott. Då sitter man verkligen som förhörsledare och tänker; wow, vad hände här?