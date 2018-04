Övertänd villa – kvinna till sjukhus

När räddningstjänsten kom till platsen vid halv fem-tiden i morse var villan redan övertänd.

En kvinna är förd till sjukhus. Hon hade tagit sig ut ur huset på egen hand och var enligt polisen talbar och vid medvetande när hon fördes till Höglandssjukhuset. Enligt räddningstjänsten var kvinnan den enda personen som befann sig i villan.

Räddningstjänsten har under morgonen arbetat med att släcka branden och säger nu att den är under kontroll. Men brandpersonal kommer vara kvar på platsen under dagen för att släcka glödbränder.

Enligt polisen har huset brunnit ner till grunden.

Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och skriver på sin hemsida att platsen där huset stod kommer spärras av för kriminalteknisk undersökning så fort alla glödbränder är släckta.