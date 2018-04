Ännu en säsong utanför eliten väntar för länets damlag

Damlagen i de två högsta serierna

Blekinge län - Asarums IF i Elitettan.

Dalarnas län - Kvarnsveden IK i Elitettan.

Gotlands län - Saknar lag i elitfotbollen.

Gävleborgs län - Ljusdals IF i Elitettan.

Hallands län - IF Böljan och Kungsbacka DFF i Elitettan.

Jämtlands län - Saknar lag i elitfotbollen.

Jönköpings län - Saknar lag i elitfotbollen.

Kalmar län - IFK Kalmar i Damallsvenskan.

Kronobergs län - Växjö DFF i Damallsvenskan.

Norrbottens län - Piteå IF i Damallsvenskan och Assi IF i Elitettan.

Skåne län - FC Rosengård, LB07, Kristianstad DFF och Vittsjö GIK i Damallsvenskan.

Stockholms län - Djurgårdens IF och Hammarby IF i Damallsvenskan, AIK i Elitettan.

Södermanlands län - Eskilstuna DFF i Damallsvenskan.

Uppsala län - IK Uppsala i Elitettan.

Värmlands län - Mallbackens IF i Elitettan.

Västerbottens län - Umeå IK i Elitettan.

Västernorrlands län - Sundsvalls DFF i Elitettan.

Västmanlands län - Västerås BK i Elitettan.

Västra Götalands län - Kopparberg/Göteborg FC i Damallsvenskan och Lidköpings FK i Elitettan.

Örebro län - Kif Örebro i Elitettan.

Östergötlands län - Linköpings FC i Damallsvenskan.





Damallsvenskan är landets högsta serie och Elitettan är den näst högsta serien.