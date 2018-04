Därför samlar Centern namn mot en folkomröstning

Centerpartiet säger nej till majoritetens förslag om att låta kommuninvånarna folkomrösta om var en ny framtida simhall ska placeras i Gislaveds kommun: i Gisleområdet eller i Mossarpsområdet.

Under tisdagsmorgonen stod partiets representanter vid busstationerna i både Anderstorp och Reftele och samlade in namn på listor mot en folkomröstning.

– Politikerna har ju inte ens beslutat att vi ska bygga en simhall, vi måste ta det i rätt ordning. Då ska vi inte börja prata om placering när vi inte vet om vi har råd att bygga en simhall för 400 miljoner, säger Carina Johansson (C) som hade fått in närmare 60 namn i Anderstorp under morgonen på sin lista.

Kommunfullmäktige, som har möte den 26 april nästa gång, avgör slutligen om det ska bli en folkomröstning. Det blir i så fall den första folkomröstningen i Gislaveds kommuns historia.