Orienterare lyste upp natten när mästare korades

2018 är ett mästerskapsår för orienterarna i Jönköpingstrakten, fredagens natt-SM var det första i raden av mästerskap som anordnas kring Jönköping och Hok. Senare i vår och sommar väntar bland annat sprint och medeldistans.

Runt 450 löpare kom till start när senior- och juniorklasserna skulle avgöras i skogarna på Ryttarns mosse utanför Jönköping.

I seniorklasserna lyckades IK Hakarpspojkarnas Filip Ossiansson bäst med sin åttondeplats.

I juniorklasserna blev det SM-guld till IKHP:s Annika Simonsen i D18, där klubbkompisen Isa Envall var tvåa. H18 vanns av Emil Auselius, Bredaryds SOK.

Resultat

D21

1 Andrea Svensson, OK Tisaren 73:11

2 Sara Hagström, IFK Göteborg +00:26

3 Lilian Forsgren, OK Tisaren +00:28

----

9 Linnéa Golsäter, Eksjö SOK +02:53

D20

1 Ida Öbro, OK Orion 55:04

2 Hanna Hugosson, Sundsvalls OK +00:06

3 Vilma Brennow, Falköpings AIK OK +02:03

D18

1 Annika Simonsen, IK Hakarpspojkarna 40:37

2 Isa Envall, IK Hakarpspojkarna +02:54

3 Erika Källvik Leufvén, Åmåls OK +03:44

H21

1 Johan Högstrand, IFK Göteborg 70:00

2 Alin Ridefelt +00:01

3 Filip Grahn, Hestra IF +00:36

----

8 Filip Ossiansson, IK Hakarpspojkarna +02:51

H20

1 Simon Imark, Tullinge SK 51:27

2 Henrik Johannesson, Stora Tuna OK +01:32

3 Jonas Andersson, OK Roxen +02:41

H18

1 Emil Auselius, Bredaryds SOK 39:24

2 Lukas Olm, Kils OK +02:34

3 Erik Hannrup, IF Thor +02:47