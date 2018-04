De paddlar runt Öland för de sjuka barnen

Team go for it, så kallar Landsbro-borna Marcus Sandahl och Andreas Lönander sitt projekt och den insamling de gör för att uppmärksamma sjukdomen Tuberös Skleros. Andreas son Gustav är 9-år och har den mycket ovanliga sjukdomen som drabbar en av 10 000 i Sverige per år.

– Den yttrar sig väldigt olika. Just i Gustavs fall så har han epilepsi och en utvecklingsstörning samt autism. Det är mycket tumörer som växer i hans hjärna och hjärta.

Andreas kompis Marcus kom på idén att de skulle paddla runt Öland för att samla in pengar till ett sommarläger för barn med Tuberös skleros och där igenom uppmärksamma sjukdomen. Via sin facebooksida Team go for it där man kommer kunna följa deras paddling har de redan nu fått in över 20 000 kronor.