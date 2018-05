Efter morgonens deklarationskaos - Skatteverket förlänger tiden

Under onsdagsmorgonen letade många efter Skatteverkets borttagna brevinkast. Till slut petade flera in sina deklarationer under den låsta entrédörren.

Den 2 maj är sista dagen att lämna in sin deklaration. Deklarerar du på papper så måste du gå in på ett av Skatteverkets kontor och lämna den under öppettiden klockan 10-16. Det finns varken brevlåda eller brevinkast utanför Skatteverket och servicekontoren längre, av säkerhetsskäl.

Men under onsdagsmorgonen var det många som kom innan klockan tio, på väg till jobbet, för att snabbt lämna sin deklaration.

En del blev så upprörda att de svor och sparkade på den låsta dörren. Men Niklas tog fram en penna och skrev "deklaration" och en hälsning till Skattekontoret på kuvertet, och petade sedan helt sonika in det under entrédörren.

– Jag skrev att "mina öppettider är inte samma som er serviceverksamhet" på kuvertet, säger Niklas.

Många följde sedan hans exempel. Och deklarationerna kommer fram som de ska.

– Vi tar hand om dem och jag kan lugna alla som inte kan komma idag under kontorstid med att det går bra att komma in även imorgon utan att få förseningsavgift, säger Lars Landbring, skatteinformatör på Skatteverket.

Samtliga skattekontor i länet är öppna 10-16.