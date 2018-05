Studenter fuskade på toaletten – stängs av

Orsaken är att de under en tenta i mars under toalettbesök loggat in på högskolans egen plattform Ping-Pong för att få hjälp med tentan. Det upptäcktes när listan över studenter som gått på toaletten jämfördes med vilka som varit inloggade på plattformen.

Två har erkänt, medan en nekar. Den studenten får också fyra veckors avstängning eftersom han fått en varning tidigare. De andra två blir avstängda i tre veckor.