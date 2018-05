Flera villainbrott i helgen

Under söndagskvällen fick polisen in tre anmälningar från Smålandsstenar och två från Eksjö, om inbrott som ska ha inträffat någon gång under helgen.

De tre villorna i Smålandsstenar, som fick besök av inbrottstjuvar, ligger bara några hundra meter från varandra.

I Eksjö gäller det ett inbrott och ett inbrottsförsök i två villor som ligger 300 meter från varandra.

Tjuvarna har i flera fall brutit upp altandörrar, och i ett fall lyft bort ett fönster, och tagit bland annat smycken och klockor, enligt polisen.

I lördags upptäcktes också inbrott i två villor i Ekenässjön.