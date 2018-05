Efter förlusterna: Vetlanda och Lejonen möblerar om

Rospiggarna och Smederna är de två lag som har full pott efter två omgångar av elitserien i speedway. Indianerna och Lejonen är samtidigt poänglösa och i tredje omgången ställs dom mot varandra.

Dackarna – Rospiggarna

Rospiggarna har inlett årets elitserie på bästa vis med två klara segrar mot småländskt motstånd. Nu väntar en riktig värdemätare borta mot Dackarna i Målilla. Hemmalaget har också inlett säsongen bra med undantag för de sista heaten borta mot Smederna.

Varken Peter Karlsson eller Mikael Teurnberg ändrar på ett vinnande lag och låter samma sju förare få chansen igen.

Dackarnas lag:

1 Greg Hancock

2 Hans Andersen

3 Oliver Berntzon

4 Patryk Dudek

5 Maciej Janowski

6 Joel Kling

7 Pawel Przedpelski

Rospiggarnas lag:

1 Jason Doyle

2 Robert Lambert

3 Andreas Jonsson

4 Jacob Thorssell

5 Max Fricke

6 Kenneth Hansen

7 Samuel Masters

Västervik – Vetlanda

Ett skadedrabbat Västervik kämpade först ner Indianerna hemma för att sedan ge Masarna en rejäl fight på bortaplan men fick ge sig med sex poäng.

Vetlanda kunde inte följa upp den övertygande premiärsegern hemma mot Masarna när det var dags för bortamatch mot Rospiggarna. Nu är det bortamatch igen mot hemmastarka Västervik på Ljungheden.

Hemmalaget räknar inte med tillgång till Nicki Pedersen närmaste månaden och har ersatt honom med GP-föraren Matej Zagar under tiden. Slovenen går in i laget medan Fajfer som hoppade in senast inte får vara med.

Vetlanda låter Jonas Davidsson göra säsongsdebut i stället för nye Lykke Nielsen som hade det tungt senast mot Rospiggarna. Tobiasz Musielak gör comeback medan Laguta inte får köra den här gången.

Västerviks lag:

1 Matej Zagar

2 Grzegorz Zengota

3 Peter Ljung

4 Bartosz Smektala

5 Peter Kildemand

6 Magnus Karlsson

7 Mikkel B Jensen

Vetlandas lag:

1 Szymon Wozniak

2 Tobiasz Musielak

3 Tomas Jonasson

4 Brady Kurtz

5 Bartosz Zmarzlik

6 Filip Hjelmland

7 Jonas Davidsson

Lejonen – Indianerna

Redan i tredje omgången väntar en match som kan bli viktig för bottenstriden. Både Lejonen och Indianerna har inlett med två förluster.

Anders Fröjd gör om i hemmalaget inför den viktiga matchen och låter Frederik Jakobsen och Kenny Wennerstam göra säsongsdebut medan Tungate och Törnblom inte får vara med.

Även Indianerna ändrar efter att ha haft samma lag i två matcher. Miedzinski ersätts med Anders Thomsen.

Lejonens lag:

1 Chris Holder

2 Piotr Pawlicki

3 Maksym Drabik

4 Frederik Jakobsen

5 Timo Lahti

6 Kacper Woryna

7 Kenny Wennerstam

Indianernas lag:

1 Vaclav Milik

2 Bjarne Pedersen

3 Kenneth Bjerre

4 Piotr Protasiewicz

5 Anders Thomsen

6 Ludvig Lindgren

7 Viktor Palovaara

Smederna – Masarna

Regerande mästarna har imponerat i säsongsstarten. En mycket stark vändning hemma mot Dackarna följdes upp med bortavinst i Kumla.

Masarna hade inte mycket att hämta borta mot Vetlanda men kunde sedan ta första segern hemma mot Västervik.

Pontus Aspgren är tänkt att göra comeback efter skada i hemmalaget där Buczkowski inte får plats och Jepsen Jensen får köra som nummer sex.

Masarna kör vidare med fyra svenskar och ändrar inte i laget sin vann senast.

Smedernas lag:

1 Fredrik Lindgren

2 Andzejs Lebedevs

3 Pontus Aspgren

4 Mikkel Michelsen

5 Niels-Kristian Iversen

6 Michael Jepsen Jensen

7 Alexander Woentin

Masarnas lag:

1 Tai Woffinden

2 Linus Sundström

3 Przemyslaw Pawlicki

4 Kim Nilsson

5 Antonio Lindbäck

6 John Lindman

7 Adrian Cyfer

Du kan följa omgångens samtliga matcher i Speedwayextra via sverigesradio.se/radiosporten eller appen Sveriges Radio Play, från 18.55 tisdag kväll.