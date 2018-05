Så många vapen samlades in under amnestin

Totalt har 1 268 vapen och 4,2 ton ammunition samlats in i region Öst, där Jönköpings län ingår tillsammans med Östergötlands och Sörmlands län.

Här i vår region har också ett automatvapen lämnats in. Totalt i landet lämnades 12 000 vapen, varav 38 automatvapen in till polisen - flest i storstadsregionerna. Enstaka vapen kan kopplas till den kriminella miljön.

Det kan vara så att de föregående amnestierna har rensat upp bland de vapen som i störst utsträckning lämnas in under en amnesti.

Annars är det totalt sett färre vapen som lämnats in nu än förra gången, då totalt 15 000 vapen lämnades in.

– En rimlig och önskad förklaring är att amnestierna leder till att färre vapen finns ute i samhället och att det därför är färre vapen som kan lämnas in vid varje ny amnesti. Det kan vara så att de föregående amnestierna har rensat upp bland de vapen som i störst utsträckning lämnas in under en amnesti, det vill säga gamla jaktvapen som dyker upp i dödsbon etcetera, säger Joakim Norenhag, polisens projektledare för vapenamnestin.



Insamlad ammunition i kg samt vapen/vapendelar

Lokalpolisområde Värnamo

599,898 kg 136 vapen



Lokalpolisområde Södra Vätterbygden

590,732 kilo 179 vapen

Lokalpolisområde Höglandet

533,431 kilo 140 vapen