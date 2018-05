Dramatik och stora gester under första mordrättegångsdagen

En 45-årig man är åtalad för att med många knivhugg ha mördat en man i 25-årsåldern i Nässjö i januari i år, efter en längre tids bråk över en lägenhet. 45-åringen nekar till mord, men kammaråklagare Petra Schöniger menar att 45-åringen visst haft uppsåt att döda.

Under rättegångens första dag beskrev mannen hur han tog med sig en kniv för att kunna försvara sig ifall det skulle bli bråk. De två männen har under lång tid tjafsat om en lägenhet och vem som har rätt till den. Den åtalade mannen menar att offret ockuperat lägenheten som han hyrt ut till honom under en tid. Därför gick han till sin gamla restaurang där den tjugo år yngre mannen jobbade kvar.

Under rättegången visades även flera otäcka bilder från Nässjörestaurangens kallförråd som är brottsplatsen. Anhöriga till mordoffret har under stora delar inte orkat sitta inne i rättssalen.

Den åtalade 45-åringen har däremot sett obekymrad ut. Han har vid flera tillfällen ställt sig upp och gjort stora gester för att visa hur bråket ska ha gått till. Stundtals har vakterna fått vara beredda och nästan rest på sig när mannen gått runt i rättssalen. Rättens ordförande fick en gång säga till den åtalade.