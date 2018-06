I helgen går SM av stapeln – mitt i stan

Jönköpings Orienteringsallians har fått i uppdrag att i samarbete med Smålands OF och Svenska Orienteringsförbundet arrangera samtliga sju SM-tävlingar för både seniorer och juniorer under 2018. Totalt blir runt 3000 starter för både damer och herrar under året.

Första SM-tävlingen hålls dock inte i den småländska skogen utan mitt i Jönköping! Under fredagsmorgonen byggs målfållan upp i Friaredalen för lördagens sprinttävlingar och söndagens sprintstafetter.

– Sporten har utvecklats och nu gör man det även i stadsmiljö, säger Göran Carnander, generalsekreterare för SM-tävlingarna: