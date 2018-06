Systerns skrik efter hjälp berörde under första rättegångsdagen

När rättegången om mordet och mordförsöket i Vetlanda i februari inleddes idag fanns flera åhörare på plats i Eksjö tingsrätt.

Mannen har erkänt att han dödat en ung kvinna med över 100 knivhugg och att han skadat hennes syster allvarligt.

Det skär i hela kroppen att höra henne.

Under rättegången idag spelades en ljudupptagning upp som systern gjort under händelsen, något som berörde åhöraren Per Goderbauer från Vetlanda.

– Det var fruktansvärt. säger Per Goderbauer.