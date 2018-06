Jallows inlägg sänkte Värnamo

Att det var Superettans två målsnålaste lag framåt som möttes gick inte att ta miste på. Chanserna var få och matchens enda mål var nog snarare menat som ett inlägg.

Alexander Jallow tryckte in bollen från höger och målvakten Tobias Andersson skulle stoppa bollen, men gjorde det inte bättre än att den smet in mellan benen och in i mål.

- Vi gjorde en ganska dålig första halvlek, men var mer agerande i andra halvlek och tog mer initiativ, tyckte J-Södras tränare Christer Persson.

Efter segern har J-Södra 15 poäng och ligger kring mitten. Värnamo står kvar på 5 poäng, fast förankrade i botten.