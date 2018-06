Polisen får allvarlig kritik efter dödsfall i arresten

Polismyndigheten kritiseras nu hårt av justitieombudsmannen, JO.

27-årige Markus var tvångsomhändertagen för läkemedelsberoende, och skulle transporteras av polisen, i en så kallad stafettkörning från Torsby i Värmland till ett behandlingshem i södra Småland. Men han kom inte så långt. Trots att han var läkemedelsmissbrukare så kunde han få tillgång till medicin som han inte hade utskrivet under resan.



– Det här är inte godtagbart, polisen måste göra bättre än så. Man ska inte kunna få tag på läkemedel som inte är utskrivet när man står under polisens ansvar, säger Cecilia Renfors, justieombudsman.



P4 Jönköping har tidigare berättat om fallet. Det var i november 2015 som 27-årige Marcus hittades livlös i arresten en lördagsnatt. Det var lördagkväll under en lönehelg och hård belastning på arresten. När han kom till Jönköping var han i så dåligt skick att han fick stanna i en cell för tillnyktring, 45 minuter senare hittades han livlös på golvet. Några dagar senare stängdes respiratorn av på sjukhus. Polisen i Jönköping säger att de kontrollerade Marcus andning var femte minut, men det saknas dokumentation om det. Något som justitieombudsmannen Cecilia Renfors är kritisk till.



– Vi påpekar det ofta, att dokumentationen brister. Det måste polismyndigheten bli bättre på och det går inte att säga att det var hög belastning den kvällen.

Polisen är självkritisk efter den tuffa kritiken.

– Det är klart att vi är självkritiska när JO ger så tydlig kritik, säger Mats Nylén, presschef vid Polisen i Bergslagen som ansvarade för en stor del av transporten, och även den del då Markus fick tag på medicin.

– Det låter som, man får väl nästan säga naivt agerat av polisen att ge en missbrukare tabletter som inte har ordinerats av sjukvårdspersonal, säger Mats Nylén vid polisen.