Leta nyckelpigor under sommaren

Projektet Nyckelpigeförsöket 2018 har dragit igång. Målet är att utveckla en app som ska kunna bestämma nyckelpigans art – och alla kan hjälpa till.

Det finns 69 olika arter av nyckelpigor i Sverige. Den färdiga appen ska kunna artbestämma var och en av dem genom en bild på nyckelpigan.

– Syftet är ju framförallt att utveckla tekniken och metoden att kunna ha appar som själva kan identifiera olika arter av växter och djur baserad enbart på bilder. Så att det är egentligen artificiell intelligens-forskning som projektet handlar om, säger Martin Bergman, som leder projektet, till Vetenskapsradion.



Forskarna vill alltså egentligen inte veta så mycket om just nyckelpigor utan framförallt hitta det bästa sättet att bygga ett sådant dataprogram.



– Det vi vill göra nu är ju liksom att träna den här appen och då vill vi så klart täcka in de flesta arter och så många bilder som möjligt på varje art också.



Forskarna får hjälp av nästan 14 000 skolelever som redan är anmälda till projektet och ska börja leta efter nyckelpigor efter sommarlovet.

Med hjälp av en app kan de ta bilder och skicka in dem. Appen har redan släppts så att var och en kan vara med och samla in nyckelpigebilder under sommaren.