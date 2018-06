Interaktiva skyltar ska kartlägga Vaggerydsbornas gröna platser

Under sommaren genomför Vaggeryds kommun en digital medborgardialog för att ta reda på vad som är viktigt för kommuninvånarna när det gäller tätorternas parker och grönområden.

Medborgardialogen är ett underlag för det fortsatta arbetet med kommunens grönstrukturplan. Bland annat sätts 30 skyltar upp på träd och stolpar runt om i kommunen med en QR-kod som man kan skanna med sin mobiltelefon för att komma direkt till den digitala medborgardialogen.

– Vi vill få in så många synpunkter som möjligt från medborgarna kring vilka grönytor och friluftsområden som uppskattas och hur vi kan utveckla dem till det bättre, säger Madeleine Larsson, samordnare för miljöutveckling som hittills fått in ett 70-tal svar, men vill få in många fler till kartläggningen.