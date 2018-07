Brandflyget har redan flugit mer än ett varv runt jorden

Hittills i år, till och med torsdagen den 5 juli, har länets piloter varit uppe 135 gånger i luften, jämfört med 34 rundor på hela förra säsongen.

Det berättar chefspiloten Pär Svensson vid Värnamo flygklubb som delar på uppdraget med flygklubbarna i Jönköping, Smålandsstenar och Eksjö.

Totalt har brandflyget i Jönköpings län flugit 46 300 kilometer, mer än ett varv runt jorden, i 290 timmar under de här 135 rundorna. De har lyckats hitta tio begynnande bränder och annat i skog och mark. Det kan jämföras med att brandflyget bara rapporterade in fyra ärenden under hela förra året

Det är ett 40-tal frivilliga piloter i de fyra klubbarna som turats om att flyga brandflyget, men nu hoppas chefspiloten Pär Svensson att de ska bli fler som kan dela på turerna nu när semestrarna börjat och fler piloter blir tillgängliga.

