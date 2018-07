God save the Team – ladda med Mamma Mia-drottningen.

Sverige har överraskat många och tagit sig till kvartsfinal i fotbolls-VM. På lördag är det dags för en klassisk drabbning när vi möter England. Och vad passar bättre som uppladdning än P4 Stockholms officiella VM-låt?

Det var lyssnaren Pernilla som uppmanade P4 Stockholm att göra om Englands och Storbritanniens nationalsång God save the Queen till God save the TEAM. Kanalen tog uppdraget på största allvar och kallade in musikal- och Mamma Mia-drottningen Gunilla Backman.

Sjung med i texten!

God Save The Team

Här har vi Jannes gäng

Som tager tre poäng

God Save The Team

Se Ola Toivonen

Se Robin O-Olsen

Se Jimmy Durmaz allas vän

God Save The Team

Holland fick svårt med däng

Utav vår Jannes gäng

God Save The Team

Ut med Italien

Alptoppen ut med den

Vi gör det om och om igen

God Save The Team

Nu är det kvartsfinal

England har inget val

God Save the Team

Deras dröm blir till sand

När vi slår England

Engelska hjältar tas om hand

God Save The Team

Å detta svenska lag

Bättre för varje dag

God Save The Team

Vi är ju bäst i stan

Visas på löördan

Ingenting fäller Sveriges Gran

God Save The Team