Efter solsken kommer regn – men inte tillräckligt mycket

I Bankeryd hos bonden Henrik Svensson var det bara någon millimeter i regnmätaren under tidig lördagsförmiddag. Även om lördags regn inte löser problemen med torkan så är det åtminstone en liten bit på vägen.



– Det lilla som kom nu förändrar inte så mycket med situationen med fodret. Det som är det trevliga är att temperaturen sjunker, vi får mindre avdunstning och brandrisken i samband med skörden blir inte så påtaglig som det kanske varit annars, säger Henrik Svensson.



På Henriks gård utanför Bankeryd har han hundratals kor som behöver foder och han påverkas som så många andra av torkan. Han jämför den torra marken med en väldigt torr disktrasa; den kan ha svårt att suga åt sig av vatten först, utan behöver fuktas upp innan den fungerar som den ska.



– Vi behöver lite lagom med regn under ett par dagar sedan kan vi ta ett snabbare tempo. Men vi skulle säkert behöva 100 mm under ett par veckors tid för att få ordning på situationen, säger mjölkbonden Henrik Svensson.