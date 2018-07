Martin om nazist-tiden i Värnamo

Förra veckan presenterades stiftelsen Expos och Segerstedtinstitutets granskning om vit makt-fästen i landet. De hade ställt samman hur många vit makt-aktiviteter som arrangerats i kommunerna i landet, var det har varit högst nazistisk närvaro under de senaste tio åren.



Vaggeryd kom på tredje plats och Värnamo på åttonde.



Martin Karlsson i Värnamo var under flera år nazist, men hoppade av i maj 2016.

– Under min aktiva tid var det middagar, föredrag, flygbladsutdelning och alla möjliga olika aktiviteter.

Lyssna på hela intervju cirka en och en halv timme in i dagens P4 Förmiddag.

Fotnot: Vit makt (av engelskans White Power) är en internationell högerextremistisk rörelse bestående av flera hatgrupper, närstående nynazism (Källa: Wikipedia).