Militären redo rycka in vid större skogsbränder

– I dagsläget har vi ungefär en pluton på runt 40 man som kan sättas in och sedan på måndag kommer det in ytterligare 55 personer. Beroende på vad det är som ska göras så kan vi också sätta in dem, säger Bo Olsson, vakthavande befäl vid Ing2 i Eksjö.

Enligt Bo Olsson är det släckningsarbete som militären skulle hjälpa till med vid en större brand.

Flera större bränder härjar runt om i Sverige för tillfället, men Jönköpings län har hittills varit relativt förskonat. Så pass att räddningstjänsten nu bestämt sig för att skicka upp 20 brandmän till Dalarna.

Personal från flertalet av stationerna i länet åker med räddningsenheter, vattenenheter och skogsbrandsutrustning. Tillsammans med räddningsresurserna åker även Frivilliga automobilkåren, med personal och bland annat bandvagnar för att delta i släckningsarbetet.