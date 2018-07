Krönika: En fuktig sovsäck i ett tält med lätt doft av mögel

En fuktig sovsäck i ett tält som doftar lätt av mögel



Du vaknar av att du tappar andan. Det är värmen som trycker sig obarmhärtigt ner i bröstet ....



Du flämtar och antar att du sovit länge. Att det är förmiddag och att personer som ligger bredvid dig och sover också borde vakna snart.



Men så vänder du på telefonen som hamnat under liggunderlaget. 05:37. Attans... Hur ska du slå ihjäl tiden på en plats där det inte händer någonting?



Det enda du vet är att du måste ut ur den här kvava kokongen utan syre. Du hasar dig över den sovandes kamraten och drar upp dragkedjan på tältets öppning.



Solen sticker i ögonen. Svettig och yr av trötthet undrar du vad du gör här. Ni hade ju stått i valet och kvalet mellan en restresa till Cypern och så denna tältsemester. I tanken hade båda alternativen sin charm. Nu är du mer skeptisk till om en fuktig sovsäck i ett begagnat tält kan konkurera med medelhavshotellets dubbelsäng.



Men du slår bort de negativa tankarna... Medan du överdoserar snabbkaffe i en plastmugg och rör med trötta tag inser du att det nog finns fel att finna också på ett medelhavshotell. Man tröttnar säkert på all inclusive-buffén redan efter tre dagar. Och stör sig på störiga barnfamiljer. Här, i skogsdungen är det bara ni två. Och en kopp överdoserat snabbkaffe. Som faktiskt gjorde dig riktigt pigg och rofylld.



Du funderar på om det inte är dags att väcka din kamrat så att också han får känna den kvava luften i tältet och drabbas av samma panik som du genomled för en kvart sedan. Jo, det är dags. Du öppnar tältduken och med ett leende kastar du dig in i bostaden som minsann slår medelhavstotellet.



Du sörplar på kaffet och lutar dig över kamraten som fortfarande sover.

I en fuktig sovsäck i ett tält som doftar lätt av mögel.