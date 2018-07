Träd kan tappa grenar i värmen

– Plötsligt grenfall innebär att större, oftast äldre lövträd, plötsligt tappar större grenar under framförallt eftermiddagar men även ibland kvällar. Vi vet inte hur vanligt det är, för det finns ingen nationell statistik över det här. Där emot så kommer det in rapporter årligen på att just de här större träden tappar grenar, säger Johan Östberg, docent i landskapsplanering vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp.



Johan Östberg säger att man i år har fått in fler rapporter än vanligt och att de kommit tidigt, något som man tror beror på det varma vädret. Men trots löpande rapporter och att fenomenet beskrivits i facklitteraturen sedan 1800-talet så är det ingen som riktigt vet varför plötsliga grenfall inträffar.

– Men där emot så finns det lite olika teorier, och den teori som jag mest lutar mig mot handlar om att när det är mycket varmt och torrt så pumpar rotsystemet upp mycket vatten samtidigt som det dunstar från bladen. På eftermiddagarna så ökar luftfuktigheten, speciellt efter lite regn, och då är risken att luftfuktigheten kring bladen blir så hög att det inte avdunstar något vatten längre. Teorin är att grenarna då blir tyngre och tyngre tills de knäcks.



Enligt Johan Östberg är det större risk att bli träffad av blixten än att få en gren eller ett fallande träd över sig, men det går ändå att förebygga den lilla risk som kvarstår, säger arboristen Thilo Beeker.

– Framförallt inventera trädbeståndet och se felutvecklingar i tid och vårda trädbeståndet, då är risken nästan obefintlig, säger arboristen Thilo Beeker.