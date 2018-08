"Vi fick slita för att få spela hockey"

Det var Behnaz Bahabozorgi som startade damlaget 2002, och Anna Norén är en av spelarna som var med från allra första början i Jönköpings IF Queens.

Anna hade aldrig tidigare spelat hockey, men däremot gillade hon att åka skridskor. Spelarna blev snabbt ett tight gäng enligt Anna.

– Det var lite för att vi var spelare, satt i styrelsen, och samtidigt försökte dra in pengar så att vi skulle kunna få ihop det ekonomiskt. Då blev vi väldigt tighta, för vi fick slita för att vi skulle få spela hockey. Alla hade ett gemensamt mål och vi jobbade efter det, säger Anna Norén.

Sofie Svensson började spela i laget när hon var tolv år, några år efter Anna Norén, men inte för att hon inte var spelsugen utan på grund av en åldergräns.

– Jag hade spelat med killar på sjöar och sånt innan, så skridskor hade jag åkt väldigt mycket. Sen när jag äntligen fick spela så var jag fast, säger Sofie Svensson.

Under sex år spelade laget under namnet Jönköping IF Queens innan det blev en del av HV71. Peter Ekelund är general manager för HV71 idag och tycker att beslutet att ta in ett damlag för tio år sedan var helt rätt.

Han tycker att det nu är mycket fokus på både tjej- och damhockey, framförallt från Svenska ishockeyförbundet som i sin tur vill uppmana föreningarna att satsa mer.

– Vi försöker göra det bättre för varje år och jobba långsiktigt så att vi inte satsar alla resurser på ett år och sen funkar det inte också faller det pladask, utan en långsiktig strategi där vi jobbar för att öka både mediebevakningen runt hockeyn, men även så att tjejerna känner att det blir bättre och bättre förutsättningar.

