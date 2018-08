Malmbäckstjejerna till P4 Nästa riksfinal

Artisterna Annielle (Annie Kullén), Miah (Maria Hjelmqvist) och Noomi (Noomi Torstensson) – uppvuxna i Malmbäck i Nässjö men numera bosatta i Jönköping – tog som bekant hem segern i den lokala finalen av P4 Nästa i slutet av maj, med låten Back on Our Streets. P4 Jönköping ringde upp Miah Hjelmqvist vid lunchtid på söndagen för att gratulera till att juryn valt ut just deras låt till riksfinalen, där totalt åtta bidrag från hela landet kommer att göra upp om segern.

– Vi är så glada och taggade för detta. Vi tror på vår låt och vi är tre artister i en vilket gör att vi har ett unikt bidrag. Låten handlar om det lilla samhället Malmbäck, fyra mil söder om Jönköping, där vi tre växte upp, säger Miah Hjelmqvist.

Hela intervjun kan du lyssna på genom att klicka på ljudfilen.