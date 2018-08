Stor sorg på minnesstund efter misstänkta mordet

Nartissa som själv är från Rumänien säger till P4 Jönköping att hon både är ledsen, men också rädd efter det som har hänt. Hon själv har inte blivit utsatt för något när hon suttit utanför sin butik med muggen, men att mannen i 50-årsåldern som hittades död för en vecka sedan misstänks ha dödats väcker känslor och oro.

Maria, som kommer från samma by i södra Rumänien som den döde mannen, undrar vad som kan ha hänt. Hon berättar att de inte har hört något om varför mannen har dödats.

Det var i förra veckan som mannen hittades död i parken där han brukade sova. När han inte dök upp på frukosten som Kyrkhjälpen anordnar blev Margareta Frisk som jobbar där orolig.

– Jag undrade vad som hänt när han inte kom som han brukade.

Polisen hittade honom under morgonen. Han har bott i Jönköpingstrakten i fyra års tid och ofta suttit utanför den gröna entrén i Rosengallerian. Han har inte så mycket anknytning till den by i södra Rumänien som han kommer ifrån. Han har inte varit där på flera år, men han har två vuxna barn där. De andra EU-migranterna i Huskvarna och Jönköping känner väl till honom, men han höll sig lite för sig själv. Flera är förvånade över att detta hände just honom.

– Man undrar vad som har hänt. Vem gör så mot någon som är så svag, säger Margareta Frisk på Kyrkhjälpen.

Det var först i tisdags när obduktionen gjorts som polisen meddelade att de utreder mannens död som misstänkt mord. Polisen har inte gripit någon misstänkt ännu.