Nina är kläddesignern som inte kan sy

Istället för att rensa fisk blev Nina Jarebrink en framgångsrik kläddesigner i vårt västra grannland. Under Värnamodagarna passade hon under tisdagen på att visa upp sin senaste kollektion, en kollektion som sedan ska till New York.

– Den visades först här, innan den går vidare till New York fashion week.

Hur känns det då som gammal Värnamobo att få visa upp den här på hemmaplan?

– Det var några tårar igår, jag blev rörd och jag blir rörd igen nu när jag pratar om det, säger Nina till P4 Jönköping.

Klädintresset har hon hemifrån och hon designade tidigt sina egna kläder, men det var inte hon som fick sy upp dem.

– Jag kan inte sy, i skolan valde jag träslöjd, så mamma sydde alla mina kläder.