Många transpersoner går med självmordstankar - Marie vill vara en motkraft

Under Pride-veckan i Jönköping uppmärksammas många frågor, däribland hur livet ser ut för transpersoner i Sverige. Och tittar man på siffrorna i Folkhälsomyndighetens undersökning från 2015 är det en rätt mörk bild som målas upp: Fler än var tredje transperson sa då att hen allvarligt övervägt att ta sitt liv under det senaste året och varannan person hade då under de senaste tre månaderna upplevt kränkande behandling.

– Många visar sig känna sig ganska otrygga i vardagen, säger Charlotte Deogan som arbetar med bland annat HBTQ-frågor på Folkhälsomyndigheten.

– Man har i stor utsträckning ganska lågt förtroende också för exempelvis polis, hälso- och sjukvård och socialtjänst, och det är ju instanser vars uppgift är att ha en skyddande och främjande roll i samhället.

En av många transpersoner som bor i Jönköpings län är Marie Andersson. Hon genomförde en könskorrigering för mer än fem år sedan och lever i dag fullt ut som kvinna. Till vardags arbetar hon bland annat på företaget Husqvarna och på fritiden sysslar hon med raggarbilar. Hon hoppas att hennes livsglädje och sätt att leva kan fungera som en motvikt åt den annars dystra statistiken.

– Mitt bidrag i det här är kanske att försöka plöja väg lite grann. Jag kan visa att man kan vara på stora traditionella arbetsplatser och jag kan visa att man kan vara i rätt så tuffa umgängen, säger Marie Andersson.

– Man måste ju kunna få lov att prata om det, det är väl det viktigaste. Att man aldrig bär det inom sig.