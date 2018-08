Nu i P4: Finalen i P4 Nästa avgörs

Mellan klockan 19 och 21 avgörs riksfinalen i P4 Nästa. Åtta finalister togs ut bland de 25 länsvinnarna. I kväll finns de på Linköping Konsert & Kongress för att tävla om att bli den slutliga vinnaren med låten Back on our streets.

Finalen direktsänds i P4 och programledare är Titti Schultz och Josefin Johansson. Gästartister är Benjamin Ingrosso, Anna Bergendahl och förra årets vinnare Stiko Per Larsson.

Alla tre i Spring City har varit med i tävlingen tidigare och vunnit. Annielle har vunnit Stockholmsfinalen och Miah och Noomi har vunnit i Jönköpings län var för sig. Noomi vann dessutom hela riksfinalen 2016 och Miah kom tvåa med låten That's when we all come falling down i fjol.