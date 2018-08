Fler vårdplatser i regionen? Detta vill partierna satsa på i vården

Under den senaste mandatperioden har antalet vårdplatser i region Jönköpings län minskat. Men har även behovet av många vårdplatser minskat på grund av att vården blivit bättre eller skickas patienter hem för tidigt för att det inte finns tillräckligt med plats på sjukhusen?

– Man kan inte blicka bakåt och säga att det ska vara ett visst antal vårdplatser, det har ju hänt väldigt mycket. Vi har ungefär lika många vårdplatser i vårt län som man har i genomsnittet i landet, säger Centerpartiets regionråd Rune Backlund.

– Det finns för lite vårdplatser och personalen kan inte lägga in patienter som behöver läggas in. De som väl läggs in är de allra sjukaste, vilket ger en ökad vårdtyngd och ökat stress för personalen, säger Sibylla Jämting, gruppledare för Miljöpartiet i regionen.

