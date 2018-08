Regnfallet orsakade översvämning utanför Vetlanda

– Vi såg hur vattnet bara steg och steg och steg, säger Henrik Nilsson som är på besök hos sina föräldrar i Korsberga utanför Vetlanda.

Henrik Nilsson larmade räddningstjänsten som kom och hjälpte till med att få igång flödet i brunnarna igen. Men vattnet hade redan gjort skada.

– Det har ju tagit sig in i grannhuset. Hade de inte fått igång brunnarna hade det kommit in hos mor och far med, säger Henrik Nilsson.

Det finns ingen varning utfärdad av SMHI på grund av regnet, men regnet kommer fortsätta falla i länet under natten mot fredagen och även under fredagen. Lokalt kan det komma kraftigt med regn under torsdagskvällen och natten.

Polisen uppmanar trafikanter till försiktighet ute på vägarna på grund av regnet.