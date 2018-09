Varberg ledde med 1-0 i halvtid, men i 47:e minuten kvitterade IFK Värnamo genom Pär Cederqvist.

– Jag tycker vi börjar matchen bra med tre jättelägen i första kvarten, sen tappar vi vårt spel lite, säger Pär Cederquist.

Med fem minuter kvar av ordinarie tid att spela stod det 2-1 till Värnamo. Då gjorde Freddy Winsth 2-2 och fastställde slutresultatet.

– Vi är bra just nu och vi kämpade hela vägen in och lyckades få in den, så det var skönt, säger Pär Cederquist.