Olsson fixade poäng till J-Södra

Jönköping Södra hade det tufft i den första halvleken mot ett hårt jobbande Örgryte på Stadsparksvallen inför 2635 åskådare. J-Södras Jakob Orlov hade en nick tätt över annars var det gästande ÖIS som skapade dom bästa chanserna. Många chanser kom efter slarv i J-Södras backlinje och i den 45:e minuten kunde Örgryte ta ledningen. Diego Montiel kunde med ett lågt skott skjuta 0-1.



I den andra halvleken skulle J-Södra sedan få en bra start när Daryl Smylie höll sig framme och kvitterade till 1-1 i den 48:e minuten. J-Södra hade sedan en period efter kvitteringen där man tryckte på för ett ledningsmål men istället så blev det Örgryte som fick jubla. På en hörna i den 61:a minuten så misslyckades målvakten i J-Södra Frank Pettersson med att boxa undan bollen tillräckligt långt och bollen kunde slås i mål på volley av Örgrytes Karl-Johan Lindblad till 1-2.

Örgryte hade sedan ett par chanser att avgöra matchen under slutminuterna men lyckades inte få in bollen. Och med bara en minut kvar att spela så kunde J-Södra istället få in en kvittering. J-Södras Alexander Jallow slog ett inlägg från höger och inhopparen Fredrik Olsson nickade in 2-2. Ett mål som blev omdiskuterat då Alexander Jallow i J-Södra och Örgrytes Filip Almström-Tähti hade rena brottningsmatchen i situationen innan målet och domaren Fredrik Klitte lät spelet fortsätta.

Poängen gör att J-Södra tar sig över kvalstrecket och ligger nu på en 12:e plats i tabellen med 5 omgångar kvar.