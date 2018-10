Morgonloppets deltagare slog rekord

Fredagen den 5 oktober var det final för P4 Jönköpings kampanjveckor för Världens barn.

För sjätte året i rad anordnade vi Morgonloppet runt Munksjön i Jönköping, där deltagarna får välja hur mycket de vill betala i startavgift. Samtidigt kördes våra kompislopp i Aneby och runt Axamosjön i Jönköping.

Runt 470 personer kom, jämfört med förra årets strax under 500. Kanske var det regnet i luften eller konkurrerande Äppelloppet i Kaxholmen dagen efter som var orsakerna.

Men det blev alltså mer pengar till Världens barn. Förra året var det 54 600. Det här året gav deltagarna 59 500.

Totalsumman som samlades in i år av P4 Jönköpings lyssnare var 178 130 kronor. Förutom Morgonloppet så skänkte lyssnarna pengar genom att ringa och swisha in till Radiohjälpens nummer, buda på prylarna i loppis-duellen mellan Mirre och Dan och vara med i auktionerna av att vara sidekick en morgon, en tårta från TV-profilen Andrea Brändström, symaskinsservice och nedtagning av träd som andra lyssnare i sin tur ställer upp med utan att ta betalt, och inramade planscher av Magnus Carlson och The Hellacopters.

2017 samlade P4 Jönköpings lyssnare in cirka 225 000 kronor.

Fotnot: P4 Jönköping arrangerade Morgonloppet i samarbete med IKHP och Kulturhuset Spira för Världens barn, som är en av Radiohjälpens största riksinsamlingar.