Här är några av bristerna i insatsen

Här är bristerna i polisens insats:

1.

Att polisen inte inledde en förstärkt räddningstinsats – på polisspråk heter det "inleda räddningstjänst" – förrän efter 11 timmar, klockan 01.44. Trots att en kvinna och en flicka försvunnit barfota ute i 10 minusgrader så bedömer vakthavande befäl som jobbar under eftermiddag/kväll inte att det ska inledas räddningstjänst. (Detta ifrågasätts av polischef i beredskap, samt länsyttrebefäl som arbetar under natten.)



Konsekvenserna av det är att:

- Regionledningscentralbefälet (RLC-befälet) säger nej när räddningstjänsten ringer och vill hjälpa till på kvällen. (Räddningstjänsten har förmåga att få fram 10 välklädda personer, bilar med strålkastare, samt tillgång till värmekameror.)

- vakthavande befälet inte prioriterar att enbart arbeta med den här insatsen.

- Ingen räddningsledare utses formellt.

- Man tar inte hjälp av andra myndigheter eller allmänheten i ett inledande skede.



2.

Att det är oklart för personal i yttre tjänst vem på platsen som leder insatsen fram till klockan 23. Vakthavande befäl som är ansvarig för insatsen uppger i förhör att han inte vet var patrullerna letar.



3.

Att man inte gör något strukturerat sök, man delar inte in i sektorer, och söker inte av närområdet utifrån där kvinnan och flickan senast sågs systematiskt, förrän sent på kvällen, när nattpatrullerna kommer.



4. Den första hundpatrullen kommer till platsen först över två timmar efter larmet.

Den första hundpatrullen på plats ägnar sig åt att i huvudsak söka i bil i centrala Sävsjö, samt sök vid boendet. Uppgifterna är oklara om de har sökt längs med länsväg 127, där kvinnan och flickan senast sågs. Det är också oklart om de har korsat vägen och sökt på andra sidan vägen.



Den andra hundpatrullen är på plats klockan 20.00, men det är en narkotikahund som inte är tränad på personsök. Den söker vid asylboendet och även vid en slottsruin på andra sidan stan.



Den tredje hundpatrullen på plats får inte heller i uppdrag att söka där kvinnan och flickan senast sågs.



Hundpatrullen som kommer 01.30 från Linköping, får i uppdrag att söka igenom det skogsområde vid vägen där kvinnan och flickan senast sågs.



5.

Polisen som jobbar på dagen och kvällen missar spåren vid länsväg 127. Två poliser ska ha sökt till fots längs med länsväg 127. Båda missar spåren efter kvinnan och flickan och är säkra på sin sak. Nattbefälet frågar om de är helt säkra och de står fast vid det.



6.

Att polisen koncentrerar sig på att söka vid hemmet istället för platsen där de försvann. Hade man följt principerna vid eftersök, så hade man letat i området närmast där de senast sågs, men detta görs inte.



7.

Att polisen lägger mycket kraft på informationsinhämtning och på att leta inomhus. Polisen letar upprepade gånger vid familjens boende, på pizzeria, vårdcentral, biblioteket, butiker, samt kontaktar kyrkan och muslimska föreningen.



8.

Den polis som informellt leder insatsen på plats, men som själv säger att han aldrig utses som ansvarig, har inte utbildning i att vara yttre befäl vid tillfället.



9.

Larmet kommer i ett skiftbyte på ledningscentralen i Linköping, både för vakthavande befäl och för den som ansvarar under honom för kommunikationen (RLC-befälet), vilket gör att kommunikationen brister. Till exempel så utses ingen ansvarig på plats i Sävsjö, men den nya personalen tror att en sådan är utsedd.



10.

Kommunikationen brister. Vakthavanade befäl som jobbar på eftermiddagen förstår inte vad ärendet handlar om förrän efter flera timmar. Hade han förstått att det rörde sig om ett försvinnande hade han påtalat den högsta nivån av räddningsinsats, räddningstjänst, under kvällen, säger han i förhör.



11.

Vittnena Thommy och hans kollegas uppgifter missförstås, alternativt säger de fel. Patrullen får intryck att mamman och flickan har passerat skogsområdet där de i själva verket befinner sig.



Trots att Thommy och kollegan är de enda som sett flickan och kvinnan så återkommer ingen till dem under kvällen, ingen frågar detaljerat ut dem under förhör, om var de senast såg kvinnan och flickan. Första patrull på plats samtalar med dem initialt i insatsen.



12.

Den som jobbar som RLC-befäl, ansvarig för kontakterna med polis i yttre tjänst, och som rapporterar till vakthavande befäl har inte utbildning i polisens eftersökmetod MSO enligt förhör.



13.

Den som jobbar som vakthavande befäl på natten har inte utbildning i att hantera en räddningstjänst. Han har jobbat som tillförordad på sin tjänst i tre månader och har har bara gått första delkursen i eftersök av försvunnen person och är inte behörig räddningsledare. Han uppger i förhör med polisens internutredare att han inte visste vad han fick göra och inte.



14.

Polischefen i beredskap kopplas på sent. Trots att han är ansvarig för insatsen, får han inget besked när kvinnan och flickan hittas på natten, utan får besked först följande morgon.



15.

Det är 16 olika personer som samlar information i händelserapporten (HR), 16 olika signaturer. Alla åtgärder som görs finns inte antecknade i den.

Källor: Särskilda åklagarkammarens nedlagda förundersökning om tjänstefel m fl.