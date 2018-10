Peter Johansson har bland annat varit med i Saturday Night Fever i Köln, A Chorus Line på Göteborgsoperan och i Queen-musikalen We Will Rock You i West End i London. Han har även rest runt i Sverige med Champions of Rock.

Idag är han med i P4 Jönköpings satsning Musiklunchen, lyssna mellan 12:10 och 13:00.