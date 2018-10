SMHI varnar: Klass 1-varning över hela länet

Under fredagen drar det in ett lågtryck med regn, som under fredagskvällen och natten övergår till snö. SMHI utfärdar nu en klass 1-varning över hela Jönköpings län.

– Det blir en del inslag av snö, framför allt på höglandet. Det är osäkert hur mycket snö som kommer lägga sig, men det kan bli lite besvärligt på vägarna, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.