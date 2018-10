Hampus Nessvold är dubbelaktuell just nu. En av föreställningarna görs tillsammans med Mia Skäringer, "Avig Maria – No more fucks to give" och så den helt egna föreställningen "Ta det som en man". Båda två är slutsålda och extraföreställningar har satts in.

– Jag tänkte att det var mamma, pappa och mormor som jag skulle få släpa med mig på min föreställning för att få publik. Jag kan inte ens ta in att det är folk som vill komma, säger Hampus Nessvold.