Sockrad barndom kan leda till baksmälla

Det här visar en observationsstudie där över 2 000 barn har medverkat, rapporterar Vetenskapsradion.

Föräldrarna rapporterade socker och fettintag för sina barn när de var 5-9 år gamla. Några år senare, när barnen blivit 11-16, svarade barnen själva på frågor om alkohol.

Forskarna såg ett samband mellan hög fett och sockerhalt i kosten som barn, och sannolikheten att dricka alkohol som tonåring. Bland barnen som åt onyttigare var det sju procent som drack alkohol varje vecka i tonåren, jämfört med tre procent i den nyttiga gruppen.

Referens: Mehlig et al 2018 Children’s propensity to consume sugar and fat predicts regular alcohol consumption in adolescence. Public Health nutrition, 24 augusti, 2018. Doi.org/10.1017/S1368980018001829