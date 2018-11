Polischef Lennart Leijon: Vi lägger stora resurser på det här ärendet

Det var under natten mot söndagen som en polis fick flera föremål inkastade i sin lägenhet i Jönköping där han sov tillsammans med sin familj. Ett av föremålen orsakade rökutveckling och det hela rubriceras som grov mordbrand.

– Vi har viss information och kommer lägga stora resurser på det här ärendet. Vi famlar inte fullständigt i mörker. Men just nu behöver vi mer information från vittnen och andra för att komma vidare, säger Lennart Leijon, chef för polisområde Jönköping.

Att attacken var riktad mot polisen menar Lennart Leijon är klarlagt, men kanske inte just mot den här specifika polismannen:

– Det står "ACAB" på väggen på fastigheten, "All cops are bastards", nånting som används av kriminella riktat mot polisen. Men just den här polisen är inte i yttre tjänst så jag har svårt att se att det är han som person som var målet, utan det var nog mer riktat mot polisen. Men det är lite oklart just nu, det får vi utreda.