HV71 tappar publik

P4 Jönköping har jämfört publiksnittet under säsongens första åtta hemmamatcher i Kinnarps arena så här långt under säsongen med hur det sett ut under samma period sen arenan byggdes år 2000.

När det kommer till hur många biljetter som är sålda i förhållande till hur många platser som finns så har andelen tomma stolar aldrig varit så hög som nu när en av tio platser står tomma.



– Vi är inte nöjda om det är mindre än 6 500 personer i arenan och jobbar varje dag för att komma dit, säger Johan Skogeryd som är marknadschef för klubben.