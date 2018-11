Skrek nazistiska slagord – åtalas för hets mot folkgrupp

En man i 20-årsåldern åtalas för flera fall av hets mot folkgrupp efter att han bland annat ska ha skrikit "sieg heil" och "död åt det judiska folket". Detta medan han stod utanför en restaurang i centrala Jönköping i januari i år, på huvudet hade han en keps med tecknade hakkors.

Mannen ska också ha skrivit flera inlägg på Twitter med bilder av bland annat en mörkhyad man med halskedja och texten "some things just don't work without a chain". Vid två tillfällen har han publicerat bilder på en flagga med hakkors på.

För detta åtalas mannen i 20-årsåldern för fem fall av hets mot folkgrupp. Han åtalas också för olaga hot efter att han ska ha riktat en kniv mot en annan man i Mullsjö kommun.