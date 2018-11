Här är höstens hetaste drinktrender

Under sommaren hör det till vanligheterna att man beställer in en frozen strawberry daiquiri eller en mojito. Men vad gäller egentligen under hösten eller vintern när mörkret fallet?

Tommi Komljenovic, som är en av Sveriges bästa bartenders och har deltagit i Bartender-VM, menar att framförallt gin är inne nu.

– Är det någon spritsort som vuxit de senaste åren är ginen tycker jag. Den finns i alla smaker, hallon, jordgubb, svartpeppar och gurka, säger Tommi.

Självklart finns det också bra alkoholfria alternativ. Och svenska restauranger och krogar har blivit bättre på att erbjuda bra drinkar utan alkohol, tycker Tommi.

– Om du går ut och äter bra mat idag så är det synd att förstöra en bra köttbit med cola. Satsa på en mocktail, alltså cocktail utan alkohol.