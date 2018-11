Simon Thern är Årets röst

- Är man inte tillräckligt bra på att spela fotboll så får man vara bra på något annat, sa Thern till Fotbollskanalen när han fick utmärkelsen.

Priset delas ut varje år på galan Allsvenskans stora pris, som anordnas av C More, Svensk Elitfotboll och fotbollsmagasinet Offside och går till den spelare eller ledare i herrallsvenskan som gjort avtryck i media under säsongen.

"Årets allsvenska röst 2018 tilldelas Simon Thern för att han med fotbollens bästa i tanken gärna söker debatt och inte tvekar att utmana tränare, spelare och journalister. Samtidigt ser han till att sköta det snyggt och med både värme och humor och har inga problem att gratulera rivaliserande lag och motståndare till framgång".

Simon Thern, som inledde sin karriär i IFK Värnamo, blev tillsammans med sina nuvarande lagkamrater i IFK Norrköping tvåa i Allsvenskan i år efter att ha stått för en mycket stark höst och jagat AIK ända in på målsnöret. Thern var given i startelvan och stod för 5 mål och 4 målgivande passningar på 28 matcher.