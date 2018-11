Eksjöbo misstänks för människosmuggling – greps på Arlanda

En 35-årig man från en mindre ort i Eksjö kommun greps i måndagskväll på Arlanda misstänkt för att ha försökt smuggla in fem personer i Sverige. Mannen greps i sällskap med dem fem personerna.



– Mannen är misstänkt för att ha försökt ta in personerna in i landet med hjälp av förfalskade pass säger kammaråklagare Robert Näppi, till SVT Jönköping.