Lisa får "Världens tuffaste jobb"

– Jag hoppades men det var ju så många bra kandidater, säger Lisa Johansson till P4 Jönköping.

Hon valdes ut bland 250 sökande och får nu det som arrangören, biståndsorganisationen We Effect, kallar "Världens tuffaste jobb". Hon skall under tre veckors tid bo hos den zambiska bonden Florida Shanzala Sikufa i en by utanför staden Mumbwa. Där ska hon hjälpa henne med alla hennes vardagliga sysslor.

– Jag tror att jag har mer att lära mig av Floridas sätt att leva än vad hon har av mitt, även om jag hoppas att inspirera de jag möter genom att visa att kvinnor kan få samma förutsättningar och möjligheter som män. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse och möjlighet att få uppleva en annan kultur på riktigt. Det ska bli intressant att se om vi är mer lika än olika, säger Lisa Johansson i ett pressmeddelande.