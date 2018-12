De hoppas på mer forskning om Parkinsons

Det är fokus på sjukdomen Parkinsons i veckan. På fredag är det välgörenhetskonsert till förmån för Parkinsondrabbade.

Det är turnén Light of day som kommer till Jönköping och musiker från New York City och New Jersey förenas med svenska musiker i kampen mot Parkinsons sjukdom.

Lisbeth Öhlin från Nässjö har en make som drabbats av sjukdomen.

– Vi söker information på nätet, men det är fortfarande en gåta varför man får sjukdomen.

Och forskningen gör inte så stora framsteg som överläkaren Jonas Lind i Jönköping hade hoppats på.

– Vi har inga sätt att bromsa sjukdomen.

I P4 Jönköping i dag medverkade också Hans Ludvigsson som är med och arrangerar konserten och Ingemar Karlsson som är ordförande i Parkinsonförbundet i Jönköpings län, där cirka 360 personer är medlemmar. Du kan lyssna på alla intervjuerna igen här (mellan 11.00 och 11.45).